डिवाइस पहनते ही पता चलेगी बीमारी, हर समय होगी हेल्थ मॉनिटरिंग, IIT जोधपुर की नई टेक्नोलॉजी!

IIT Jodhpur Health Technology: राजस्थान में Indian Institute of Technology Jodhpur के वैज्ञानिक एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जो भविष्य में हमारी हेल्थ मॉनिटरिंग का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। यहां HESTECH लैब में Dr Akshay Moudgil की टीम ऐसे फ्लेक्सिबल (लचीले) सेमीकंडक्टर डिवाइस बना रही है, जिन्हें पहनकर शरीर की जानकारी लगातार ली जा सकेगी।