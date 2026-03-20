Heart Attack Causes: क्या आप दिनभर बैठे रहते हैं? बढ़ सकता है दिल की बीमारी का खतरा, एक्सपर्ट ने बताए हार्ट हेल्थ के 5 सीक्रेट

Heart Attack Causes: आजकल हार्ट की बीमारी अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे-धीरे सालों में बनती है। बाहर से हम बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दिल की नसों में गंदगी (plaque), सूजन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। इसलिए समय रहते इन छिपे कारणों को समझना बहुत जरूरी है। हार्ट एक्सपर्ट Dr Kunal Sood ने आसान भाषा में दिल से जुड़ी 5 अहम बातें बताई हैं, जो हर किसी को जाननी चाहिए।