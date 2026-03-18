Heart Attack Symptoms: चलती ट्रेन में हार्ट अटैक… और फिर CPR से बची जान! जानें गोल्डन मिनट्स क्यों होते हैं अहम

सूचना मिलते ही जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और बिना देर किए यात्री को CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देना शुरू किया। यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें छाती पर दबाव देकर दिल और फेफड़ों को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश की जाती है। कुछ ही मिनटों में CPR का असर दिखा और यात्री की बंद होती सांसें धीरे-धीरे सामान्य होने लगीं। यह साबित करता है कि सही समय पर दिया गया CPR किसी की जान बचा सकता है।