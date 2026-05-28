Cardiac Arrest in Summer: भीषण गर्मी में क्यों अचानक बढ़ जाता है हार्ट रेट, कार्डियोलॉजिस्ट से समझें हीटस्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का संबंध

डॉ. रोहित गुप्ता बताते हैं कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37°C होता है। जब बाहर का तापमान 40°C से ऊपर जाता है, तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए संघर्ष शुरू कर देता है। शरीर को ठंडा करने के लिए हमारा दिमाग त्वचा की तरफ ब्लड सर्कुलेशन (रक्त प्रवाह) को बढ़ा देता है ताकि पसीने के जरिए गर्मी बाहर निकल सके। इस प्रक्रिया में दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से दो से तीन गुना अधिक तेजी से पंप करना पड़ता है, जिसके कारण अचानक हार्ट रेट (Heart Rate) बढ़ जाता है और धड़कनें तेज हो जाती हैं।