Heatstroke Diarrhea: फिजिशियन ने बताया- लू लगने पर दस्त ही नहीं, इन लक्षणों को भी ना करें नजरअंदाज

Heatstroke Causing Diarrhea: मई के महीने में पारा लगातार आसमान छू रहा है। इस मौसम में चलने वाली लू सिर्फ शरीर में पानी की कमी नहीं करतीं, बल्कि हमारे पाचन तंत्र (डाइजेस्टिव सिस्टम) को भी पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि लू लगने पर मरीज को तेज दस्त या डायरिया भी हो सकता है। सामान्य तौर पर हम इसे खान-पान की गड़बड़ी मान लेते हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर हीटस्ट्रोक का असर हो सकता है।