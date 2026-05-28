Heatstroke Diarrhea: फिजिशियन ने बताया- लू लगने पर दस्त ही नहीं, इन लक्षणों को भी ना करें नजरअंदाज

पेट दर्द से परेशान बालिका- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Heatstroke Causing Diarrhea: मई के महीने में पारा लगातार आसमान छू रहा है। इस मौसम में चलने वाली लू सिर्फ शरीर में पानी की कमी नहीं करतीं, बल्कि हमारे पाचन तंत्र (डाइजेस्टिव सिस्टम) को भी पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि लू लगने पर मरीज को तेज दस्त या डायरिया भी हो सकता है। सामान्य तौर पर हम इसे खान-पान की गड़बड़ी मान लेते हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर हीटस्ट्रोक का असर हो सकता है।
आइए, फिजिशियन डॉक्टर संदीप जोशी (MD) से समझते हैं कि लू का दस्त लगने से क्या संबंध है।
हां, लू लगने पर बिल्कुल दस्त हो सकते हैं। जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा गर्मी के संपर्क में आता है, तो वह अंदरूनी अंगों को ठंडा रखने के लिए खून के बहाव (ब्लड सर्कुलेशन) को त्वचा की तरफ बढ़ा देता है। इस वजह से हमारे पेट और आंतों की तरफ खून का बहाव अचानक कम हो जाता है।
गर्मियों में लू लगना और फूड पॉइजनिंग दोनों के लक्षण काफी मिलते-जुलते होते हैं, इसलिए लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। लेकिन इन्हें पहचानने का एक आसान तरीका है,
1. लू लगना- इसमें दस्त और उल्टी के साथ-साथ मरीज का शरीर भट्टी की तरह तपने लगता है। उसे चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है और बहुत ज्यादा धूप या गर्म हवा में रहने का इतिहास होता है।
2. फूड पॉइजनिंग- इसमें पेट में तेज दर्द, मरोड़, उल्टी और दस्त की समस्या खराब, बासी या दूषित खाना खाने के कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाती है। इसमें आमतौर पर लू की तरह शरीर का तापमान बहुत ज्यादा (तेज बुखार) नहीं होता।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
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