Cracked Heels Causes: डायबिटीज और थायराइड के कारण भी फट सकती हैं एड़ियां, डॉक्टर से जानें इसकी वजह

Thyroid Signs on Skin: अक्सर लोग फटी एड़ियों (Cracked Heels) को सिर्फ सर्दियों का असर, धूल-मिट्टी या त्वचा का रूखापन (Dryness) मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बाजार में मिलने वाली तरह-तरह की क्रीम लगाना या पेडीक्योर करा लेना ही इसका एकमात्र इलाज समझ लिया जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें तो यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। पैरों की फटी एड़ियां केवल बाहरी स्किन की समस्या नहीं, बल्कि आपके शरीर के भीतर पनप रही गंभीर बीमारियों का शुरुआती अलार्म भी हो सकती हैं।