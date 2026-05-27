Kidney Stone Symptoms in Hindi: गर्मी में पथरी बनने की वजह हो सकता है साइलेंट डिहाइड्रेशन, डॉक्टर ने बताया रोजाना कितने लीटर पानी है जरूरी

Kidney Stone in Summer: मई-जून की तपती गर्मी अपने साथ सिर्फ पसीना और थकान ही नहीं लाती, बल्कि अस्पतालों के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में अचानक एक खास तरह के मरीजों की कतार बढ़ा देती है। ये वो लोग होते हैं जो पीठ और पेट के निचले हिस्से में उठने वाले किडनी स्टोन (गुर्दे की पथरी) के असहनीय दर्द से तड़प रहे होते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि पथरी रातों-रात बन गई, लेकिन यूरोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे गर्मी के मौसम में होने वाला साइलेंट डिहाइड्रेशन (Silent Dehydration) है, जो धीरे-धीरे शरीर के भीतर इस गंभीर बीमारी को जन्म देता है।