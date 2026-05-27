Heart Attack Causes: बिना लक्षण वाले हार्ट अटैक की वजह हो सकता है सॉफ्ट प्लाक, कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए कौन से एडवांस टेस्ट जरूरी

अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका ईसीजी (ECG) या टीएमटी (TMT/ट्रेडमिल टेस्ट) नॉर्मल है, तो उनका दिल पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन डॉ. रोहित गुप्ता इस भ्रम को दूर करते हुए सचेत करते हैं कि ईसीजी और टीएमटी जैसे पारंपरिक टेस्ट केवल तब गड़बड़ी पकड़ पाते हैं जब नसों में ब्लॉकेज कम से कम 70% या उससे अधिक हो। चूंकि सॉफ्ट प्लाक नसों को बहुत कम घेरता है, इसलिए यह इन रूटीन टेस्टों में पूरी तरह छिप जाता है और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है।