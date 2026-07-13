13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

High-Grade Bladder Cancer: मेधा मांजरेकर को हुआ हाई-ग्रेड ब्लैडर कैंसर, जानिए कितनी गंभीर है यह बीमारी

Bladder Cancer Symptoms: मेधा मांजरेकर ने हाई-ग्रेड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर से जंग की कहानी साझा की। जानिए Mayo Clinic, ACS और NCI के अनुसार इस कैंसर के लक्षण, खतरे और समय पर इलाज क्यों जरूरी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jul 13, 2026

Bladder Cancer Symptoms High Grade Bladder Cancer Hindi Urinary Bladder Cancer

मेधा मांजरेकर को हुआ हाई-ग्रेड ब्लैडर कैंसर (photo- insta @manjrekarmedha)

Bladder Cancer News: कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन समय पर पहचान, सही इलाज और परिवार का साथ इस बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। मराठी अभिनेत्री मेधा मांजरेकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वह हाई-ग्रेड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर (High-Grade Urinary Bladder Cancer) से जूझ रही थीं। उन्होंने बताया कि उनकी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का एक अहम चरण पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने मुश्किल सफर के दौरान परिवार, दोस्तों, डॉक्टरों और नर्सों का शुक्रिया भी अदा किया।

मेधा ने लिखा कि जब वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें बीमारी से ज्यादा उन लोगों का प्यार और साथ याद आता है, जिन्होंने हर मुश्किल पल में उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपने पति महेश मांजरेकर, बेटियों और दोस्तों का विशेष रूप से धन्यवाद किया।

आखिर क्या होता है हाई-ग्रेड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर?

National Cancer Institute (NCI) और Cancer Research UK के अनुसार, ब्लैडर कैंसर (मूत्राशय का कैंसर) तब होता है जब मूत्राशय की अंदरूनी परत की कोशिकाएं (Cells) असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। यदि कैंसर को High-Grade कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से काफी अलग दिखती हैं और इनके तेजी से बढ़ने तथा शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने (Spread) का खतरा अधिक हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में समय पर इलाज बेहद जरूरी होता है।

ब्लैडर कैंसर के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकते हैं-

  • पेशाब में खून आना (सबसे सामान्य संकेत)
  • बार-बार पेशाब आने की इच्छा
  • पेशाब करते समय दर्द या जलन
  • अचानक पेशाब लगना
  • कमर या पेल्विक हिस्से में लगातार दर्द
  • बार-बार यूरिन इंफेक्शन जैसा महसूस होना

ध्यान रखें कि ये लक्षण सिर्फ ब्लैडर कैंसर के ही नहीं होते। कई बार यूरिन इंफेक्शन, पथरी या दूसरी बीमारियों में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

किन लोगों में ज्यादा होता है खतरा?

American Cancer Society के अनुसार, कुछ लोगों में ब्लैडर कैंसर का जोखिम अधिक हो सकता है-

  • धूम्रपान करने वाले लोग
  • 55 वर्ष से अधिक उम्र
  • पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक
  • कुछ रसायनों के लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले लोग
  • बार-बार मूत्राशय में संक्रमण या जलन की समस्या
  • परिवार में ब्लैडर कैंसर का इतिहास

इलाज के दौरान क्यों जरूरी है परिवार का साथ?

मेधा मांजरेकर ने बताया कि इलाज के दौरान उनकी भूख खत्म हो गई थी। ऐसे समय में उनके दोस्त और परिवार उनकी पसंद का हल्का खाना लेकर आते थे। छोटी-छोटी बातें, हंसी-मजाक और भावनात्मक सहयोग ने उन्हें मुश्किल दौर से बाहर निकलने की ताकत दी।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Sore Throat Causes: गले में दर्द को हर बार सर्दी न समझें! Mayo Clinic से जानिए किन 7 बीमारियों का हो सकता है संकेत

ये भी पढ़ें
Sore Throat Symptoms Gale Me Dard Throat Pain Causes

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 02:41 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:31 pm

Hindi News / Health / High-Grade Bladder Cancer: मेधा मांजरेकर को हुआ हाई-ग्रेड ब्लैडर कैंसर, जानिए कितनी गंभीर है यह बीमारी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Bad Breath Causes: ब्रश करने के बाद भी मुंह से आती है बदबू? ADA से जानिए किन 7 बीमारियों का हो सकता है संकेत

Bad Breath Symptoms Halitosis Mouth Odor
स्वास्थ्य

Diabetes Complications: सुनीता आहूजा ने साझा किया दर्द, मेयो क्लिनिक से जानें किन बिमारियों का खतरा ज्यादा होता है डायबिटीज रोगियों को

Diabetes complications and risks ,Diabetes and anxiety connection,Menopause and diabetes symptoms,
स्वास्थ्य

Cancer Detection: कैंसर का पता लगाने के लिए कौनसे टेस्ट होते हैं, नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट से समझिए

Cancer screening tests,Types of cancer detection tests,Early cancer screening guidelines,
स्वास्थ्य

Sore Throat Causes: गले में दर्द को हर बार सर्दी न समझें! Mayo Clinic से जानिए किन 7 बीमारियों का हो सकता है संकेत

Sore Throat Symptoms Gale Me Dard Throat Pain Causes
स्वास्थ्य

Heart Stent: स्टेंट क्या होता है? जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन से जानिए डॉक्टर इसे कब और क्यों लगाते हैं

What is a stent,Why do doctors use stents, Angioplasty and stent benefits,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.