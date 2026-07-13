High-Grade Bladder Cancer: मेधा मांजरेकर को हुआ हाई-ग्रेड ब्लैडर कैंसर, जानिए कितनी गंभीर है यह बीमारी

Bladder Cancer News: कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन समय पर पहचान, सही इलाज और परिवार का साथ इस बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। मराठी अभिनेत्री मेधा मांजरेकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वह हाई-ग्रेड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर (High-Grade Urinary Bladder Cancer) से जूझ रही थीं। उन्होंने बताया कि उनकी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का एक अहम चरण पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने मुश्किल सफर के दौरान परिवार, दोस्तों, डॉक्टरों और नर्सों का शुक्रिया भी अदा किया।