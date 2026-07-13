Doctor Prescription: डॉक्टर की पर्ची में लिखे BD, TDS, SOS और HS का क्या मतलब होता है? जानिए दवा कब लेनी है

फार्मासिस्ट तो इन्हें देखकर तुरंत समझ जाता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए यह किसी गुप्त कोड जैसा लगता है। अगर आप भी हर बार इस उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन सी दवा कब और कितनी बार खानी है, तो परेशान मत होइए। आइए वेरीवेल हेल्थ से समझते हैं कि डॉक्टर की पर्ची पर लिखे इन शॉर्टकट शब्दों का असली मतलब क्या होता है।