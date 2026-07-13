Allergy Test: बार-बार छींक, खुजली या रैश हो रहे हैं? एलर्जी टेस्ट बता सकता है असली वजह, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए डॉक्टर कब करवाते हैं

मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब कोई ऐसी चीज जो आम तौर पर नुकसानदेह नहीं होती (जैसे मूंगफली, दूध या घर की धूल), हमारे शरीर के संपर्क में आती है, तो कभी-कभी हमारा शरीर उसे एक दुश्मन मान लेता है। इससे लड़ने के लिए शरीर कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से छींक आना, आंख से पानी गिरना या त्वचा पर खुजली जैसे लक्षण दिखने लगते हैं।