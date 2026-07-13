पीरियड्स का समय बदलना, अचानक गर्मी लगना और नींद न आना! मेयो क्लिनिक से जानिए क्या शुरू हो चुका है Perimenopause

Perimenopause Symptoms Hindi: हर महिला की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उनके पीरियड्स (मासिक धर्म) हमेशा के लिए बंद होने वाले होते हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि पीरियड्स पूरी तरह बंद होने से कुछ साल पहले ही शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं? इसी शुरुआती दौर को मेडिकल की भाषा में पेरिमेनोपॉज कहा जाता है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि महिलाओं के शरीर में होने वाला एक सामान्य बदलाव है। आइए जानते हैं कि जब यह दौर शुरू होता है, तो शरीर में क्या-क्या बदलाव आते हैं और इसके लक्षण क्या हैं।