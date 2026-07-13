Dark Circles बार-बार हो रहे हैं? इन 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स का हो सकता है संकेत, Cleveland Clinic से जानिए क्या दिल भी है इनमें शामिल

आंखों के नीचे काले घेरे क्यों पड़ते हैं? (photo- freepik)
Dark Circles Health Signs: अगर भरपूर नींद लेने के बाद भी आपकी आंखों के नीचे काले घेरे (Dark Circles) बने रहते हैं, तो इसे सिर्फ थकान या बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग इन्हें केवल कॉस्मेटिक समस्या समझते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये शरीर के अंदर चल रही दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत हो सकते हैं।
Cleveland Clinic के अनुसार, डार्क सर्कल्स के सबसे आम कारण नींद की कमी, बढ़ती उम्र, आनुवंशिक कारण (Genetics), एलर्जी और डिहाइड्रेशन हैं। हालांकि, कुछ मामलों में एनीमिया, थायरॉयड की समस्या या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी इसकी वजह बन सकती हैं। वहीं Mayo Clinic और American Heart Association (AHA) का कहना है कि डार्क सर्कल्स दिल की बीमारी का सामान्य या सीधा लक्षण नहीं हैं, लेकिन अगर इनके साथ सांस फूलना, सीने में दर्द, पैरों में सूजन या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण भी हों, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
Cleveland Clinic के अनुसार, पर्याप्त नींद न लेने से आंखों के नीचे की त्वचा फीकी दिखाई देने लगती है और वहां मौजूद रक्त वाहिकाएं अधिक नजर आने लगती हैं। यही वजह है कि डार्क सर्कल्स उभर जाते हैं।
अगर शरीर में आयरन की कमी है, तो ऊतकों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इससे चेहरा फीका पड़ सकता है और आंखों के नीचे काले घेरे ज्यादा साफ दिखाई दे सकते हैं। यदि इसके साथ कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने की शिकायत हो, तो डॉक्टर की सलाह से जांच करानी चाहिए।
बार-बार एलर्जी या साइनस की समस्या होने पर आंखों के आसपास की नसों में सूजन और ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। इससे आंखों के नीचे की त्वचा गहरी दिखाई देने लगती है। आंखों को बार-बार रगड़ने से भी समस्या बढ़ सकती है।
कम पानी पीना, ज्यादा तनाव, धूम्रपान, शराब का सेवन और असंतुलित खानपान भी डार्क सर्कल्स को बढ़ा सकते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर त्वचा बेजान और आंखें धंसी हुई लग सकती हैं।
American Heart Association के अनुसार, केवल डार्क सर्कल्स होना दिल की बीमारी का लक्षण नहीं माना जाता। हालांकि, यदि आंखों के नीचे काले घेरे के साथ लगातार थकान, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, पैरों में सूजन या धड़कन तेज होना जैसे लक्षण भी हों, तो यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
अगर डार्क सर्कल्स कई महीनों से बने हुए हैं और इनके साथ ये लक्षण भी दिखाई दें, तो जांच कराना जरूरी है-
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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