Dark Circles बार-बार हो रहे हैं? इन 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स का हो सकता है संकेत, Cleveland Clinic से जानिए क्या दिल भी है इनमें शामिल

Cleveland Clinic के अनुसार, डार्क सर्कल्स के सबसे आम कारण नींद की कमी, बढ़ती उम्र, आनुवंशिक कारण (Genetics), एलर्जी और डिहाइड्रेशन हैं। हालांकि, कुछ मामलों में एनीमिया, थायरॉयड की समस्या या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी इसकी वजह बन सकती हैं। वहीं Mayo Clinic और American Heart Association (AHA) का कहना है कि डार्क सर्कल्स दिल की बीमारी का सामान्य या सीधा लक्षण नहीं हैं, लेकिन अगर इनके साथ सांस फूलना, सीने में दर्द, पैरों में सूजन या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण भी हों, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।