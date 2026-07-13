13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Dark Circles बार-बार हो रहे हैं? इन 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स का हो सकता है संकेत, Cleveland Clinic से जानिए क्या दिल भी है इनमें शामिल

Dark Circles Symptoms: आंखों के नीचे बार-बार काले घेरे हो रहे हैं? Cleveland Clinic, Mayo Clinic और AHA से जानिए इसके 5 बड़े कारण, क्या इसका दिल की बीमारी से कोई संबंध है और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jul 13, 2026

Dark Circles Symptoms Dark Circles Causes Hindi Eye Dark Circles

आंखों के नीचे काले घेरे क्यों पड़ते हैं? (photo- freepik)

Dark Circles Health Signs: अगर भरपूर नींद लेने के बाद भी आपकी आंखों के नीचे काले घेरे (Dark Circles) बने रहते हैं, तो इसे सिर्फ थकान या बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग इन्हें केवल कॉस्मेटिक समस्या समझते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये शरीर के अंदर चल रही दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत हो सकते हैं।

Cleveland Clinic के अनुसार, डार्क सर्कल्स के सबसे आम कारण नींद की कमी, बढ़ती उम्र, आनुवंशिक कारण (Genetics), एलर्जी और डिहाइड्रेशन हैं। हालांकि, कुछ मामलों में एनीमिया, थायरॉयड की समस्या या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी इसकी वजह बन सकती हैं। वहीं Mayo Clinic और American Heart Association (AHA) का कहना है कि डार्क सर्कल्स दिल की बीमारी का सामान्य या सीधा लक्षण नहीं हैं, लेकिन अगर इनके साथ सांस फूलना, सीने में दर्द, पैरों में सूजन या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण भी हों, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

  1. नींद की कमी और लगातार थकान

Cleveland Clinic के अनुसार, पर्याप्त नींद न लेने से आंखों के नीचे की त्वचा फीकी दिखाई देने लगती है और वहां मौजूद रक्त वाहिकाएं अधिक नजर आने लगती हैं। यही वजह है कि डार्क सर्कल्स उभर जाते हैं।

  1. एनीमिया (खून की कमी)

अगर शरीर में आयरन की कमी है, तो ऊतकों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इससे चेहरा फीका पड़ सकता है और आंखों के नीचे काले घेरे ज्यादा साफ दिखाई दे सकते हैं। यदि इसके साथ कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने की शिकायत हो, तो डॉक्टर की सलाह से जांच करानी चाहिए।

  1. एलर्जी और साइनस की समस्या

बार-बार एलर्जी या साइनस की समस्या होने पर आंखों के आसपास की नसों में सूजन और ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। इससे आंखों के नीचे की त्वचा गहरी दिखाई देने लगती है। आंखों को बार-बार रगड़ने से भी समस्या बढ़ सकती है।

  1. डिहाइड्रेशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल

कम पानी पीना, ज्यादा तनाव, धूम्रपान, शराब का सेवन और असंतुलित खानपान भी डार्क सर्कल्स को बढ़ा सकते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर त्वचा बेजान और आंखें धंसी हुई लग सकती हैं।

  1. क्या डार्क सर्कल्स दिल की बीमारी का संकेत हैं?

American Heart Association के अनुसार, केवल डार्क सर्कल्स होना दिल की बीमारी का लक्षण नहीं माना जाता। हालांकि, यदि आंखों के नीचे काले घेरे के साथ लगातार थकान, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, पैरों में सूजन या धड़कन तेज होना जैसे लक्षण भी हों, तो यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

अगर डार्क सर्कल्स कई महीनों से बने हुए हैं और इनके साथ ये लक्षण भी दिखाई दें, तो जांच कराना जरूरी है-

  • लगातार कमजोरी या थकान
  • सांस फूलना
  • बार-बार चक्कर आना
  • आंखों या चेहरे पर सूजन
  • अचानक वजन कम होना
  • त्वचा का बहुत ज्यादा पीला पड़ना

डार्क सर्कल्स कम करने के आसान उपाय

  • रोज 7-8 घंटे की नींद लें।
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
  • आयरन, विटामिन C और प्रोटीन से भरपूर भोजन करें।
  • आंखों को बार-बार रगड़ने से बचें।
  • एलर्जी या साइनस की समस्या का समय पर इलाज कराएं।
  • धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनाएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

सिर के पीछे तेज दर्द और गर्दन में अकड़ क्यों होती है? न्यूरोसाइंटिस्ट से जानिए कारण और बचाव का तरीका

ये भी पढ़ें
Headache Back of Head, Neck Stiffness, Occipital Neuralgia,

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 11:28 am

Published on:

13 Jul 2026 11:28 am

Hindi News / Health / Dark Circles बार-बार हो रहे हैं? इन 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स का हो सकता है संकेत, Cleveland Clinic से जानिए क्या दिल भी है इनमें शामिल

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Detection: कैंसर का पता लगाने के लिए कौनसे टेस्ट होते हैं, नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट से समझिए

Cancer screening tests,Types of cancer detection tests,Early cancer screening guidelines,
स्वास्थ्य

Sore Throat Causes: गले में दर्द को हर बार सर्दी न समझें! Mayo Clinic से जानिए किन 7 बीमारियों का हो सकता है संकेत

Sore Throat Symptoms Gale Me Dard Throat Pain Causes
स्वास्थ्य

Heart Stent: स्टेंट क्या होता है? जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन से जानिए डॉक्टर इसे कब और क्यों लगाते हैं

What is a stent,Why do doctors use stents, Angioplasty and stent benefits,
स्वास्थ्य

Doctor Prescription: डॉक्टर की पर्ची में लिखे BD, TDS, SOS और HS का क्या मतलब होता है? जानिए दवा कब लेनी है

bd structure medical meaning,tds in medical prescription,sos medicine meaning
स्वास्थ्य

Allergy Test: बार-बार छींक, खुजली या रैश हो रहे हैं? एलर्जी टेस्ट बता सकता है असली वजह, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए डॉक्टर कब करवाते हैं

allergy testing types ,skin prick test for allergies,cleveland clinic allergy test,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.