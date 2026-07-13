Heart Stent: स्टेंट क्या होता है? जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन से जानिए डॉक्टर इसे कब और क्यों लगाते हैं

हमारे शरीर में नसें (जिन्हें धमनियां कहते हैं) खून को दिल और बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। उम्र के साथ या गलत खान-पान (जैसे तला-भुना खाना) की वजह से इन नसों के अंदर फैट या कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। इसे डॉक्टर प्लाक कहते हैं। जब यह कचरा नस के अंदर बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, तो नसें अंदर से संकरी (पतली) हो जाती हैं। इसके दिल को पूरा खून नहीं मिल पाता जिससे सीने में तेज दर्द (एंजाइना) होने लगता है। अगर नस पूरी तरह ब्लॉक हो जाए, तो खून का बहाव रुक जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है।