Cancer Detection: कैंसर का पता लगाने के लिए कौनसे टेस्ट होते हैं, नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट से समझिए

Cancer Detection Tests Hindi: जब भी कैंसर का नाम सामने आता है, तो अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर से डरने की नहीं, बल्कि सही समय पर इसके बारे में जानने की जरूरत है। अगर कैंसर का पता शुरुआती स्टेज (शुरुआत) में ही चल जाए, तो इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है और मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसी शुरुआत में बीमारी को पकड़ने की प्रक्रिया को डॉक्टर कैंसर स्क्रीनिंग कहते हैं। आइए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के आधार पर समझते हैं कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से खास टेस्ट किए जाते हैं।