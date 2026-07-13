Sore Throat Causes: गले में दर्द को हर बार सर्दी न समझें! Mayo Clinic से जानिए किन 7 बीमारियों का हो सकता है संकेत

Sore Throat Health Signs: मौसम बदलते ही गले में खराश या दर्द होना एक आम समस्या है। ज्यादातर लोग इसे सर्दी-जुकाम समझकर गर्म पानी, काढ़ा या दवा लेकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर गले का दर्द बार-बार हो रहा है, कई दिनों तक बना रहता है या इसके साथ बुखार, निगलने में परेशानी या गले में गांठ जैसी समस्या भी है, तो यह किसी दूसरी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।