हार्ट अटैक के बाद हर मिनट क्यों होता है कीमती? Mayo Clinic से जानिए Cardiogenic Shock के शुरुआती संकेत

Cardiogenic Shock Symptoms: हार्ट अटैक के दौरान सबसे बड़ी चिंता सिर्फ दिल की धड़कन नहीं होती, बल्कि यह भी होती है कि क्या दिल पूरे शरीर तक पर्याप्त खून पहुंचा पा रहा है। कई बार हार्ट अटैक के बाद मरीज की हालत अचानक तेजी से बिगड़ने लगती है। ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है और शरीर के जरूरी अंगों तक खून की सप्लाई कम होने लगती है। इस गंभीर स्थिति को कार्डियोजेनिक शॉक कहा जाता है।