Chest Pain Symptoms: सीने में दर्द हर बार हार्ट अटैक नहीं होता, ये 7 वजहें भी हो सकती हैं जिम्मेदार, Mayo Clinic से समझिए

कई लोगों को तेज चलने, सीढ़ियां चढ़ने या तनाव के समय सीने में दबाव या जकड़न महसूस होती है, जो कुछ देर आराम करने पर कम हो जाती है। American Heart Association के अनुसार, इसे एंजाइना कहा जाता है। इसका मतलब है कि दिल तक पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच रहा है। यह हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन भविष्य में दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है।