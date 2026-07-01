Electric Shock: बिजली का करंट लगने पर ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, Mayo Clinic और NCBI से जानिए सही फर्स्ट एड

अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा है, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जब तक बिजली का स्रोत बंद न हो जाए, तब तक पीड़ित को सीधे हाथ न लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको भी करंट लग सकता है। Mayo Clinic सलाह देता है कि सबसे पहले मेन स्विच बंद करें या सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या रबर जैसी बिजली न पहुंचाने वाली वस्तु की मदद से व्यक्ति को बिजली के स्रोत से अलग करें।