महिलाओं की जांघों पर Cellulite क्यों दिखता है? Mayo Clinic से जानिए इसे कम करने का तरीका

Cellulite in Women: कई महिलाएं जब साड़ी, शॉर्ट्स या फिटिंग वाली ड्रेस पहनती हैं, तो उनकी नजर सबसे पहले जांघों पर पड़ती है। अगर वहां त्वचा पर छोटे-छोटे गड्ढे या संतरे के छिलके जैसी बनावट दिखाई दे, तो मन में सवाल आता है, क्या यह मोटापे की वजह से है? या कहीं यह कोई बीमारी तो नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो राहत की बात यह है कि हर बार ऐसा होना किसी बीमारी का संकेत नहीं होता।