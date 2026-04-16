Starvation Mode: कम खाने के बाद भी बढ़ रहा है वजन, कहीं आप स्टार्वेशन मोड के शिकार तो नहीं

वजन घटाने के लिए खाना छोड़ना गलत है, यह आपके शरीर के लिए उल्टा (Backfire) साबित हो सकता है। जब आप खाना छोड़ते हैं, तो शरीर को लगता है कि उसे अब खाना नहीं मिलेगा। ऐसे में वह कैलोरी बर्न करना बंद कर देता है और जो थोड़ा-बहुत आप खाते हैं, उसे फैट (चर्बी) के रूप में जमा करने लगता है। इसे ही हम स्टार्वेशन मोड कहते हैं। खाना छोड़कर आप कुछ दिन वजन तो कम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप सामान्य खाना शुरू करेंगे, वजन पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसे यो-यो इफेक्ट कहते हैं, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है।