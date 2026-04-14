Cancer Prevention: कैंसर से बचने के लिए विशेषज्ञ ने बताया SMART फॉर्मूला! जानें यह कैसे करता है काम

Cancer Prevention SMART Formula : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोग लक्षणों को तब पहचानते हैं जब बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए सही जीवनशैली और जागरूकता भी अनिवार्य है। हाल ही में डॉ. तरंग कृष्णा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कैंसर से बचने के SMART फॉर्मूला की जानकारी दी है।