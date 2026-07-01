Pica Disorder के बारे में एनसीबीआइ और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए: अगर बार-बार बर्फ, मिट्टी या चॉक खाने की होती है क्रेविंग

पिका एक खाने से जुड़ा मनोविकार (Eating Disorder) है। इसमें व्यक्ति कम से कम एक महीने या उससे अधिक समय तक ऐसी चीजें खाने की इच्छा करता है, जिनका कोई पोषण मूल्य नहीं होता। जैसे मिट्टी, चॉक, कागज, बर्फ, बाल, राख, साबुन या कपड़े का टुकड़ा। हालांकि छोटे बच्चे कभी-कभी जिज्ञासा में ऐसी चीजें मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।