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Pica Disorder के बारे में एनसीबीआइ और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए: अगर बार-बार बर्फ, मिट्टी या चॉक खाने की होती है क्रेविंग

Pica Disorder Kya Hai : क्या आपको बार-बार बर्फ, मिट्टी या चॉक खाने का मन करता है? क्लीवलैंड क्लिनिक और एनसीबीआइ से जानिए Pica Disorder क्या है, इसके लक्षण, कारण और इस दौरान क्या ज्यादा खाने का मन करता है।
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भारत

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Nidhi Yadav

Jul 01, 2026

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Pica Disorder एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति बार-बार ऐसी चीजें खाने की इच्छा महसूस करता है, जो खाने के लिए नहीं होतीं। (Source- Chatgpt)

Pica Disorder Cause: अगर आपको या आपके घर में किसी बच्चे, गर्भवती महिला या बड़े व्यक्ति को बार-बार बर्फ, मिट्टी, चॉक, कागज या साबुन जैसी चीजें खाने का मन करता है, तो इसे सिर्फ अजीब आदत समझकर नजरअंदाज न करें।

क्लीवलैंड क्लिनिक और एनसीबीआइ के अनुसार, यह पिका (Pica Disorder) का संकेत हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति बार-बार ऐसी चीजें खाने की इच्छा महसूस करता है, जो खाने के लिए नहीं होतीं। आइए जानते हैं इस मनोविकार के बारे में और इसके लक्षण क्या हैं?

क्या है Pica Disorder?

पिका एक खाने से जुड़ा मनोविकार (Eating Disorder) है। इसमें व्यक्ति कम से कम एक महीने या उससे अधिक समय तक ऐसी चीजें खाने की इच्छा करता है, जिनका कोई पोषण मूल्य नहीं होता। जैसे मिट्टी, चॉक, कागज, बर्फ, बाल, राख, साबुन या कपड़े का टुकड़ा। हालांकि छोटे बच्चे कभी-कभी जिज्ञासा में ऐसी चीजें मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

किन लोगों में ज्यादा देखा जाता है?

एनसीबीआइ के अनुसार, पिका डिसऑर्डर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह कुछ लोगों में ज्यादा देखा जाता है;

  • छोटे बच्चों।
  • गर्भवती महिलाओं।
  • आयरन या जिंक की कमी वाले लोगों में।
  • ऑटिज्म या बौद्धिक विकास संबंधी कुछ समस्याओं से जूझ रहे लोगों में।

बार-बार क्या खाने की इच्छा हो सकती है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, पिका डिसऑर्डर में अलग-अलग लोगों की क्रेविंग अलग हो सकती है;

  • बर्फ
  • मिट्टी
  • चॉक
  • कागज
  • साबुन
  • राख
  • बाल
  • कपड़े या धागे

Pica Disorder के कारण क्या-क्या हैं?

  • शरीर में आयरन या जिंक की कमी
  • गर्भावस्था के दौरान होने वाले बदलाव
  • कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं
  • विकास संबंधी कुछ विकार

क्या इससे नुकसान भी हो सकता है?

अगर लंबे समय तक ऐसी चीजें खाई जाएं, तो कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं;

  • पेट दर्द
  • कब्ज या आंत में रुकावट
  • संक्रमण
  • दांतों को नुकसान
  • जहरीले पदार्थ शरीर में पहुंचने का खतरा

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

30 Jun 2026 05:18 pm

Published on:

01 Jul 2026 09:00 am

Hindi News / Health / Pica Disorder के बारे में एनसीबीआइ और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए: अगर बार-बार बर्फ, मिट्टी या चॉक खाने की होती है क्रेविंग

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