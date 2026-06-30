Monsoon Skin Problems: मानसून में सिर्फ फंगल इंफेक्शन नहीं, त्वचा से जुड़ी ये 8 समस्याएं भी तेजी से बढ़ती हैं, CDC जानिए कैसे करें बचाव

बारिश के मौसम में बैक्टीरिया बहुत सक्रिय होते हैं। अगर त्वचा पर पहले से कोई कट, खरोंच या घाव है, तो गंदे पानी के संपर्क में आने से बैक्टीरिया आसानी से संक्रमण फैला देते हैं। इसके कारण त्वचा पर फोड़े-फुंसियां, पस और सूजन हो सकती है। किसी भी घाव या कट को हमेशा साफ और एंटीसेप्टिक से सुरक्षित रखें। बारिश के गंदे पानी के संपर्क में आने से बचें और संक्रमण बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें।