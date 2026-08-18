Hair Fall Causes: Cleveland और Mayo Clinic से जानिए वे 10 बीमारियां, जो बालों को करती हैं कमजोर

Hair Loss Diseases: बालों का झड़ना हमेशा सिर्फ बालों की देखभाल में कमी या मौसम बदलने की वजह से नहीं होता। कई बार शरीर में होने वाली कुछ बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हेयर फॉल का कारण बन सकती हैं। अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ना, बालों का तेजी से पतला होना या सिर पर जगह जगह से बाल कम होना किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में लंबे समय तक हेयर फॉल को नजरअंदाज करने के बजाय इसकी वजह जानना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी 10 बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के बारे में, जिनसे हेयर फॉल या हेयर लॉस हो सकता है।