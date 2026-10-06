रंगों की पहचान में बार-बार होती है परेशानी? जानें Color Blindness के कारण और लक्षण: Mayo Clinic

Color Blindness Cause: क्या आपको कभी लाल और हरे रंग में फर्क करने में उलझन हुई है? या फिर किसी कपड़े या फल का रंग चुनते समय समझ ही नहीं आया कि सही रंग कौन सा है? अगर ऐसा आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ बार-बार होता है, तो यह सिर्फ एक आम भूल नहीं हो सकती। डॉक्टरी भाषा में इसे कलर ब्लाइंडनेस (Color Blindness) यानी वर्णांधता कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि इंसान को सिर्फ काला और सफेद (Black and White) ही दिखता है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। असल में, इस स्थिति से जूझ रहे इंसान को रंगों के बीच का अंतर समझ नहीं आता या कुछ खास रंग बहुत हल्के/बदले हुए नजर आते हैं। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छुआछूत से फैले या रातों-रात हो जाए, बल्कि यह आंखों की देखने की क्षमता से जुड़ा एक बदलाव है।