तेज बुखार, प्रसव या तनाव के 2 से 3 महीने बाद अचानक ज्यादा बाल झड़ना टेलोजन एफ्लुवियम का संकेत हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Telogen Effluvium Symptoms: अट्ठाईस साल की एक युवती को अगस्त में तेज बुखार हुआ था। दस दिन में वह ठीक हो गई और दफ्तर लौट आई। नवंबर में अचानक कंघी में गुच्छे के गुच्छे बाल आने लगे। नहाते समय नाली में बाल, तकिए पर बाल। उसे लगा कि शायद कोई नई बीमारी लग गई है। पर असली वजह तीन महीने पुरानी थी। यही है टेलोजन एफ्लुवियम (TE), जिसमें बीमारी या किसी बड़े बदलाव के कुछ महीने बाद बाल अचानक ज्यादा झड़ने लगते हैं। आइए जानते हैं कि इसके कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।
सिर के ज्यादातर बाल (लगभग 80 से 90 प्रतिशत) किसी भी समय बढ़ने वाली अवस्था यानी एनाजेन में होते हैं। कुछ बाल आराम की अवस्था (टेलोजन) में होते हैं, जिसके बाद वे झड़ जाते हैं और उनकी जगह नया बाल उगता है। जब शरीर पर कोई बड़ा दबाव पड़ता है, तो बढ़ने वाले बालों का एक बड़ा हिस्सा समय से पहले आराम की अवस्था में चला जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार यह हिस्सा 70 प्रतिशत तक हो सकता है। इन बालों को झड़ने में समय लगता है, इसलिए असर 2 से 3 महीने बाद दिखता है। आमतौर पर रोज करीब 100 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है, जबकि TE में यह 300 तक पहुंच सकता है।
इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी के अनुसार, अगर बाल अचानक झड़ने लगे हैं, तो पिछले 2 से 4 महीनों का हिसाब लगाइए;
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