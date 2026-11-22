सिर के ज्यादातर बाल (लगभग 80 से 90 प्रतिशत) किसी भी समय बढ़ने वाली अवस्था यानी एनाजेन में होते हैं। कुछ बाल आराम की अवस्था (टेलोजन) में होते हैं, जिसके बाद वे झड़ जाते हैं और उनकी जगह नया बाल उगता है। जब शरीर पर कोई बड़ा दबाव पड़ता है, तो बढ़ने वाले बालों का एक बड़ा हिस्सा समय से पहले आराम की अवस्था में चला जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार यह हिस्सा 70 प्रतिशत तक हो सकता है। इन बालों को झड़ने में समय लगता है, इसलिए असर 2 से 3 महीने बाद दिखता है। आमतौर पर रोज करीब 100 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है, जबकि TE में यह 300 तक पहुंच सकता है।