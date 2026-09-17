Corns and Calluses: पैरों में बनने वाले कॉर्न और कैलस को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक से जानें क्यों होती है त्वचा मोटी और सख्त

Corns and Calluses Hindi: अक्सर हम अपने चेहरे और हाथों की देखभाल में तो काफी ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की ओर हमारा ध्यान तभी जाता है जब उनमें कोई तकलीफ शुरू हो जाती है। कई बार पैरों के तलवों, एड़ियों या उंगलियों के आसपास की चमड़ी अचानक बहुत मोटी, सख्त और खुरदरी होने लगती है। लोग आमतौर पर इसे अनदेखा कर देते हैं या इसे मामूली सूखी त्वचा समझकर छोड़ देते हैं। अगर आपके पैरों में भी ऐसी मोटी और कड़क त्वचा बन रही है, तो मेडिकल भाषा में इसे कॉर्न (Corn) और कैलस (Callus) कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कॉर्न को गोखरू या कील भी कहते हैं। भले ही शुरुआत में यह कोई बड़ी बीमारी न लगे, लेकिन सही समय पर ध्यान न देने पर यह काफी दर्दनाक हो सकती है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्यों होती है, कॉर्न और कैलस में क्या फर्क है और इससे कैसे बचा जा सकता है।