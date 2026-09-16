सही फुटवियर न पहनने से बढ़ सकता है एड़ी का दर्द? जानें Plantar Fasciitis के लक्षण 

मायो क्लिनिक के अनुसार, जो लोग ज्यादा दौड़ते हैं, लंबे समय तक चलते या खड़े रहते हैं और सख्त सतह पर काम करते हैं, उनमें प्लांटर फैसाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। पैरों की बनावट, रोज की गतिविधियां और पहने जाने वाले जूते भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, फ्लैट फुट या पैर का आर्च ज्यादा ऊंचा होना और वजन ज्यादा होना भी प्लांटर फैसाइटिस से जुड़े कारणों में शामिल हैं। साथ ही ऐसे जूते पहनना जिनमें पैर को सही सपोर्ट न मिले, लंबे समय तक पैरों पर खड़े रहना और सख्त सतह पर एक्सरसाइज करना भी समस्या का खतरा बढ़ा सकता है।