Charcot-Marie-Tooth disease: बार-बार पैर मुड़ना और चलने में परेशानी हो तो रहें सावधान, हो सकता है चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज

Charcot-Marie-Tooth disease Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सीधी सड़क पर चलते-चलते अचानक पैर मुड़ जाए? या फिर थोड़ी दूर पैदल चलने पर ही टांगों में अजीब सी थकावट और कमजोरी महसूस होने लगे? अक्सर लोग इसे केवल थकावट, गलत चप्पल पहनने या फिर शरीर में कैल्शियम और विटामिन की कमी मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सेहत से जुड़ी यह परेशानी 'चारकोट-मैरी-टूथ' (Charcot-Marie-Tooth Disease or CMT) नामक स्थिति का संकेत हो सकती है। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि नसों से जुड़ा एक ऐसा विकार है जो आपके चलने-फिरने और रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा असर डालता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा या इसे संभाला जा सकता है।