Giardiasis: आर्डियासिस क्या है? दूषित पानी से फैलने वाले इस संक्रमण के लक्षण सीडीसी से जानें

Giardiasis Symptoms: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ट्रिप से लौटे हों, या अचानक बाहर का पानी पीने के बाद आपका पेट बुरी तरह खराब हो गया हो? पेट में मरोड़, बार-बार दस्त और अजीब सी बदबूदार गैस बनना, अक्सर हम इसे नॉर्मल फूड पॉइज़निंग या बदहजमी मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी हफ्तों तक बनी रहे, तो यह साधारण पेट खराब नहीं बल्कि जिआर्डियासिस (Giardiasis) नाम का इन्फेक्शन हो सकता है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक, जिआर्डियासिस दूषित पानी और भोजन से फैलने वाला एक बहुत ही आम पेट का इन्फेक्शन है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, कैसे फैलती है और इससे खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए।