Yaws: त्वचा पर घाव और सूजन के साथ हो सकता है यॉज, WHO से जानें इस संक्रमण के लक्षण

Yaws Symptoms: क्या आपके या आपके घर में बच्चों की चमड़ी पर कभी ऐसे दाने या घाव हुए हैं जो हफ्तों तक जाने का नाम ही नहीं लेते? हम अक्सर ऐसी चीज़ों को मामूली फोड़ा-फुंसी, दाद या कीड़े का काटना मानकर छोड़ देते हैं। मलहम लगा लिया और सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हर घाव इतना सीधा नहीं होता। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर त्वचा का घाव लंबे समय तक टिका रहे और साथ में हड्डियों या जोड़ों में दर्द-सूजन होने लगे, तो यह यॉज (Yaws) नाम की बीमारी हो सकती है। यॉज कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग इसे पहचान नहीं पाते। यह धीरे-धीरे शरीर में फैलती है और अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए समझते हैं कि यह बीमारी आखिर है क्या, यह कैसे फैलती है और इससे कैसे बचा जाए।