Baby Eczema: बच्चे के चेहरे और सिर पर खुजली-लाल चकत्ते? जानिए नेशनल एक्जिमा एसोसिएशन के अनुसार बेबी एक्जिमा के लक्षण

बच्चे के चेहरे पर लाल चकत्ते किस कारण से बनते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Baby Eczema Symptoms: छोटे बच्चों की त्वचा बहुत ही नाजुक और कोमल होती है। ऐसे में अगर बच्चे के चेहरे, गालों या सिर पर लाल-लाल चकत्ते दिखने लगें और बच्चा लगातार चिड़चिड़ा होकर रोने लगे, तो माता-पिता का परेशान होना लाजमी है। कई बार पेरेंट्स इसे आम घमौरी, रैश या एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह बेबी एक्जिमा (Baby Eczema) या एटोपिक डर्मेटाइटिस (Atopic Dermatitis) हो सकता है। नेशनल एक्जिमा एसोसिएशन (National Eczema Association) के मुताबिक, बेबी एक्जिमा शिशुओं में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम रंग-रूप वाली स्किन कंडीशन है। सही समय पर इसकी पहचान और देखभाल से बच्चे को इस तकलीफ से राहत दिलाई जा सकती है। आइए समझते हैं कि बेबी एक्जिमा क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और आप घर पर बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एक्जिमा त्वचा की एक ऐसी स्थिति है, जिसमें स्किन की ऊपरी सुरक्षात्मक परत (Skin Barrier) कमजोर हो जाती है। जब यह परत सही से काम नहीं करती, तो त्वचा की नमी बहुत तेजी से बाहर निकल जाती है और स्किन सूखी (Dry) हो जाती है। सूखी त्वचा पर बाहर की धूल-मिट्टी, साबुन या कोई भी चीज बहुत जल्दी असर करती है, जिससे स्किन में जलन, लालिमा और तेज खुजली होने लगती है। यह बीमारी एक इंसान से दूसरे में फैलने वाली (संक्रामक) बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है।
अलग-अलग उम्र के बच्चों में एक्जिमा के निशान अलग-अलग जगहों पर दिखते हैं। अगर बच्चे को एक्जिमा है, तो आपको ये लक्षण देखने को मिल सकते है;
अगर घर पर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी बच्चे के लाल चकत्ते कम नहीं हो रहे हैं, खुजली के कारण बच्चा रात भर सो नहीं पा रहा है, या चकत्तों में से पीला पानी/पस निकल रहा हो और बच्चे को बुखार आ जाए, तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrician) या स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर कुछ हल्की मेडिकेटेड क्रीम या ऑइंटमेंट की सलाह दे सकते हैं।
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