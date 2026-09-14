Baby Eczema: बच्चे के चेहरे और सिर पर खुजली-लाल चकत्ते? जानिए नेशनल एक्जिमा एसोसिएशन के अनुसार बेबी एक्जिमा के लक्षण

Baby Eczema Symptoms: छोटे बच्चों की त्वचा बहुत ही नाजुक और कोमल होती है। ऐसे में अगर बच्चे के चेहरे, गालों या सिर पर लाल-लाल चकत्ते दिखने लगें और बच्चा लगातार चिड़चिड़ा होकर रोने लगे, तो माता-पिता का परेशान होना लाजमी है। कई बार पेरेंट्स इसे आम घमौरी, रैश या एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह बेबी एक्जिमा (Baby Eczema) या एटोपिक डर्मेटाइटिस (Atopic Dermatitis) हो सकता है। नेशनल एक्जिमा एसोसिएशन (National Eczema Association) के मुताबिक, बेबी एक्जिमा शिशुओं में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम रंग-रूप वाली स्किन कंडीशन है। सही समय पर इसकी पहचान और देखभाल से बच्चे को इस तकलीफ से राहत दिलाई जा सकती है। आइए समझते हैं कि बेबी एक्जिमा क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और आप घर पर बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हैं।