दिल के दाहिने हिस्से को प्रभावित करती है Ebstein’s Anomaly, जानें इस जन्मजात बीमारी के संकेत

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के अनुसार, हमारे दिल में चार कमरे (Chambers) होते हैं दो ऊपर और दो नीचे। दिल के दाहिने ऊपरी कमरे (Right Atrium) और निचले कमरे (Right Ventricle) के बीच एक दरवाजा यानी वाल्व होता है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व (Tricuspid Valve) कहते हैं। सामान्य स्थिति में यह वाल्व बिल्कुल सही जगह पर होता है और खून को सही दिशा में बहने देता है। लेकिन 'एबस्टीन एनोमली' से पीड़ित व्यक्ति में यह वाल्व अपनी सही जगह पर न होकर दिल के निचले कमरे में थोड़ा नीचे की तरफ बना होता है। इसके अलावा, इस वाल्व की बनावट भी सही नहीं होती (इसके पर्दे या लीफलेट्स असामान्य होते हैं)। इस वजह से दो मुख्य परेशानियां होती हैं;