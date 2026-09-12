कान की लोब पर दिखने वाली फ्रैंक साइन क्या दिल की बीमारी का संकेत है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कारण 

Frank Sign: कुछ लोगों के कान की लोब यानी (Earlobe) पर एक तिरछी लाइन या क्रीज बनी होती है, जिसे आमतौर पर लोग उम्र बढ़ने के साथ होने वाला सामान्य बदलाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। कान की लोब पर बनने वाली इस खास तिरछी क्रीज को शरीर की रक्त वाहिकाओं और हृदय से जुड़ी कुछ बीमारियों के साथ जोड़कर देखा जाता है और इसे फ्रैंक साइन कहा जाता है। आइए जानते हैं ये क्यों बनती है और इससे हेल्थ से जुड़ी किन किन बातों का पता चलता है।