पैर की छोटी उंगली के पास निकल आई गांठ को न करें नजरअंदाज, वेबएमडी ने बताया हो सकता है Tailor’s Bunion

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, पैर के अंगूठे के पास एक बड़ी गांठ या हड्डी बाहर निकल आती है (जिसे बनियन कहते हैं), ठीक उसी तरह जब पैर की सबसे छोटी उंगली (पांचवीं उंगली) के जोड़ के पास बाहरी तरफ हड्डी का उभार बनने लगता है, तो उसे 'टैलर्स बनियन' कहते हैं। जब यह गांठ बनती है, तो छोटी उंगली अंदर की तरफ यानी बाकी उंगलियों की ओर मुड़ने लगती है और उसकी जड़ वाली हड्डी बाहर की तरफ छिलने या रगड़ खाने लगती है। जूते पहनने पर जब इस हिस्से पर बार-बार दबाव पड़ता है, तो वहां लालिमा, सूजन और तेज दर्द होने लगता है। इसका नाम टैलर्स बनियन (दर्जियों का बनियन) इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने जमाने में दर्जी (Tailors) पूरे दिन जमीन पर आलथी-पालथी (Cross-legged) मारकर बैठा करते थे। इस तरह बैठने से उनके पैर के बाहरी हिस्से और छोटी उंगली की हड्डी पर लगातार दबाव पड़ता था, जिससे यह गांठ उभर आती थी।