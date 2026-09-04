बच्चों में हाथ पैर और मुंह पर दाने क्यों निकलते हैं? Cleveland Clinic से जानें हैंड फुट एंड माउथ बीमारी के लक्षण

बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। टॉयलेट जाने या डायपर बदलने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं और खाना खाने या बनाने से पहले भी हाथ साफ करें। बच्चे के खिलौनों और बार बार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ करें। संक्रमित व्यक्ति के साथ नजदीकी संपर्क से बचें और तौलिया, टूथब्रश, बर्तन या दूसरी निजी चीजें साझा न करें। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिशू पेपर से ढकें।