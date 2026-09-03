चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद की सर्जरी करा चुके लोग Eye Donation नहीं कर सकते? AIIMS से जानें मिथक और सच्चाई

How to Donate Eyes: नेत्रदान को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की गलतफहमियां रहती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि केवल पूरी तरह स्वस्थ आंखों वाले व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकते हैं। चश्मा पहनने वाले या जिनकी मोतियाबिंद की सर्जरी हो चुकी है, वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नेत्रदान कौन कर सकता है और कौन नहीं, साथ ही इससे जुड़ी जरूरी बातें।