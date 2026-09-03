Pancreatic Cyst: पेट में दर्द और अचानक वजन घटने को न करें नजरअंदाज, हो सकता है पैन्क्रियाटिक सिस्ट का संकेत

Pancreatic Cyst Symptoms: आजकल की भागदौड़ में हम पेट दर्द या गैस जैसी परेशानियों को हल्का मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है और बिना किसी कोशिश के आपका वजन तेजी से गिर रहा है, तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा न करें। यह पैन्क्रियाटिक सिस्ट (Pancreatic Cyst) का इशारा हो सकता है। यह पेट से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में इंसान को तब तक भनक भी नहीं लगती, जब तक यह अंदर ही अंदर बढ़ न जाए। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।