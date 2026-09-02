Ice Burn: बर्फ से भी झुलस सकती है त्वचा! Ice Burn में पड़ सकते हैं छाले और गहरे जख्म, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कैसे बचें

Ice Burn Symptoms: जब भी हमें कहीं चोट लगती है, मोच आती है या सूजन होती है, तो हमारा पहला ध्यान बर्फ से सिकाई करने पर ही जाता है। हम तुरंत फ्रीजर से बर्फ निकालते हैं और दर्द वाली जगह पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आग और गर्म पानी की तरह ठंडी-ठंडी बर्फ भी आपकी त्वचा को झुलसा सकती है? बर्फ को सीधे और ज्यादा देर तक स्किन पर लगाए रखने से त्वचा जल सकती है। मेडिकल की भाषा में इसे आइस बर्न (Ice Burn) या फ्रोस्टबाइट का शुरुआती रूप कहा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ठंडक तो त्वचा को आराम पहुंचाती है, तो इससे नुकसान कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं कि आइस बर्न क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जाए।