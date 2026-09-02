पेट में कीड़े होने के क्या कारण हैं? NHS से जाने Worm Infection के लक्षण

थकान और खून की कमी पेट में कीड़े होने के लक्षण हो सकते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Worm Infection Hindi: क्या आपको या आपके घर में बच्चों को पेट में बार-बार दर्द रहता है, गैस बनती है या फिर रात के वक्त बहुत तेज खुजली होती है? अक्सर हम इसे खान-पान की गड़बड़ी या आम पेट दर्द मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये लक्षण पेट में कीड़े होने के हो सकते हैं। पेट के कीड़े सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बल्कि बड़ों के पेट में भी आसानी से हो जाते हैं। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, तो ये कीड़े शरीर का सारा खाना खुद खा जाते हैं और शरीर में खून की भारी कमी कर देते हैं। आइए समझते हैं कि पेट में कीड़े क्यों बनते हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जाए।
एनएचएस (NHS) के अनुसार, पेट के कीड़े एक तरह के छोटे-छोटे जीव होते हैं जो हमारी आंतों में जाकर अपना घर बना लेते हैं। हम जो भी पौष्टिक खाना खाते हैं, ये कीड़े उसे खुद चूसने लगते हैं और हमें कमजोर बनाने लगते हैं। इंसान के पेट में मुख्य रूप से ये कीड़े पाए जाते हैं;
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, पेट में कीड़े होने की सबसे बड़ी वजह साफ-सफाई की कमी और गंदी चीजों के संपर्क में आना है। इनके अंडे इतने छोटे होते हैं कि आंख से दिखते भी नहीं और पेट में पहुंच जाते हैं;
अगर पॉटी में साफ-साफ कीड़े दिख रहे हों, बच्चे का वजन लगातार गिर रहा हो, पेट में बहुत तेज दर्द हो या शरीर में पीलापन आ गया हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। खुद से कोई भी सिरप या दवा न दें। डॉक्टर कीड़े मारने की 1 या 2 खुराक वाली दवा (Deworming Tablet) देते हैं। कई बार परिवार के सभी लोगों को एक साथ दवा लेनी पड़ती है ताकि कीड़े दोबारा न फैलें।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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