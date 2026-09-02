पेट में कीड़े होने के क्या कारण हैं? NHS से जाने Worm Infection के लक्षण

Worm Infection Hindi: क्या आपको या आपके घर में बच्चों को पेट में बार-बार दर्द रहता है, गैस बनती है या फिर रात के वक्त बहुत तेज खुजली होती है? अक्सर हम इसे खान-पान की गड़बड़ी या आम पेट दर्द मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये लक्षण पेट में कीड़े होने के हो सकते हैं। पेट के कीड़े सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बल्कि बड़ों के पेट में भी आसानी से हो जाते हैं। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, तो ये कीड़े शरीर का सारा खाना खुद खा जाते हैं और शरीर में खून की भारी कमी कर देते हैं। आइए समझते हैं कि पेट में कीड़े क्यों बनते हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जाए।