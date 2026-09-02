Tennis Elbow: कोहनी के बाहर बार-बार हो रहा दर्द, रोजमर्रा के काम भी बन सकते हैं टेनिस एल्बो की वजह, जानें कब डॉक्टर से मिलना जरुरी

Tennis Elbow Symptoms: क्या पानी की बाल्टी उठाते, चाय का कप पकड़ते या दरवाजे की कुंडी घुमाते समय आपकी कोहनी के बाहरी हिस्से में तेज दर्द महसूस होता है? कई बार हम इसे सामान्य थकान या नस पर नस चढ़ना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द बार-बार हो रहा है और आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, तो यह टेनिस एल्बो (Tennis Elbow) का संकेत हो सकता है। टेनिस एल्बो होने के बावजूद यह समस्या सिर्फ टेनिस खेलने वालों को ही नहीं, बल्कि घर और ऑफिस के आम काम करने वाले किसी भी इंसान को हो सकती है। आइए, एनएचएस (NHS), मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक की रिसर्च के आधार पर इसे समझते हैं।