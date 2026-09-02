Cyst: बार-बार बन रही है शरीर में गांठ? हेल्थलाइन ने बताया Infection से लेकर Blocked Glands तक, ये हो सकती हैं गांठ की वजहें

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, सिस्ट एक तरह की छोटी थैली जैसी संरचना होती है, जो त्वचा के ठीक नीचे या शरीर के अंदर किसी अंग में बन जाती है। इस थैली के अंदर पानी, हवा, मवाद (pus) या कोई अन्य तरल पदार्थ भरा हो सकता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जैसे त्वचा पर, कलाई में, महिलाओं की ओवरी (अंडाशय) में, या फिर किडनी और ब्रेस्ट में। ज्यादातर सिस्ट गैर-कैंसरकारी (Non-cancerous) होती हैं, यानी इनसे कैंसर का कोई खतरा नहीं होता। हालांकि, इनके बनने की वजह और जगह के आधार पर ये कभी-कभी दर्दनाक हो सकती हैं या रोजमर्रा के कामों में असुविधा पैदा कर सकती हैं।