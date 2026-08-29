शरीर में सूजन को न करें नजरअंदाज, Lymphatic System से जुड़ी बीमारी का हो सकता है संकेत, Cleveland Clinic से जानें कारण

लिम्फैटिक सिस्टम का काम शरीर में जमा अतिरिक्त फ्लूइड को आगे पहुंचाना है। अगर इस सिस्टम में किसी वजह से रुकावट आ जाए या लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स को नुकसान पहुंच जाए तो फ्लूइड सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में यह शरीर के टिश्यू में जमा होने लगता है और सूजन दिखाई दे सकती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, लिम्फैटिक सिस्टम से जुड़ी इस तरह की सूजन को लिंफेडेमा कहा जाता है। यह समस्या हाथ या पैर में ज्यादा दिखाई दे सकती है, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है।