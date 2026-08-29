शरीर में सूजन को न करें नजरअंदाज, Lymphatic System से जुड़ी बीमारी का हो सकता है संकेत, Cleveland Clinic से जानें कारण

Lymphedema क्यों होता हैं?(representative image) image credit iStock
Lymphatic Disease Symptoms: शरीर के किसी हिस्से में लंबे समय से सूजन बनी हुई है या बार बार सूजन हो रही है तो इसे सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार इसकी वजह लिम्फैटिक सिस्टम में आई परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं लिम्फैटिक सिस्टम में दिक्कत क्यों होती है और इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
लिम्फैटिक सिस्टम शरीर में जमा अतिरिक्त फ्लूइड को बाहर निकालने और उसे वापस ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाने में मदद करता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, लिम्फैटिक सिस्टम शरीर में फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखने के साथ इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। लिम्फ नोड्स शरीर में आने वाले बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हानिकारक तत्वों को पहचानने में मदद करते हैं।
लिम्फैटिक सिस्टम का काम शरीर में जमा अतिरिक्त फ्लूइड को आगे पहुंचाना है। अगर इस सिस्टम में किसी वजह से रुकावट आ जाए या लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स को नुकसान पहुंच जाए तो फ्लूइड सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में यह शरीर के टिश्यू में जमा होने लगता है और सूजन दिखाई दे सकती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, लिम्फैटिक सिस्टम से जुड़ी इस तरह की सूजन को लिंफेडेमा कहा जाता है। यह समस्या हाथ या पैर में ज्यादा दिखाई दे सकती है, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, लिम्फैटिक सिस्टम में कई तरह की बीमारियां और परेशानियां हो सकती हैं। इंफेक्शन, सूजन, चोट या किसी बीमारी की वजह से लिम्फ नोड्स में सूजन आ सकती है। वहीं लिम्फैटिक सिस्टम में रुकावट या लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स को नुकसान होने पर लिंफेडेमा हो सकता है। इसमें खासतौर पर हाथ या पैर में फ्लूइड जमा होने से सूजन आ जाती है। इसके अलावा लिम्फैटिक सिस्टम से जुड़ी दूसरी समस्याओं में लिम्फैंगाइटिस, लिम्फैंगियोमा, लिम्फैटिक फाइलेरियासिस और लिम्फोमा जैसी बीमारियां भी शामिल हैं।
लिंफेडेमा का सबसे आम लक्षण शरीर के किसी हिस्से में सूजन होना है। यह सूजन हाथ, पैर, उंगलियों या पैर की उंगलियों में दिखाई दे सकती है। इसके साथ प्रभावित हिस्से में भारीपन, खिंचाव या जकड़न महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को हाथ या पैर को हिलाने में परेशानी हो सकती है। समय के साथ प्रभावित हिस्से की त्वचा मोटी या सख्त भी हो सकती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, लिंफेडेमा होने पर त्वचा में इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है।
अगर शरीर के किसी हिस्से में बिना किसी साफ वजह के सूजन बनी हुई है या यह लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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