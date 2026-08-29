Bags Under Eyes: आंखों के नीचे बार-बार सूजन? नींद की कमी या एलर्जी हो सकता है कारण,जॉन्स हॉपकिन्स मेडिसिन से जानें बचाव

Bags Under Eyes Hindi: सुबह उठते ही शीशे में चेहरा देखने पर अगर आंखों के नीचे सूजन या फूले हुए बैग्स दिखाई दें, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। अक्सर लोग इसे सिर्फ देर रात तक जगने या थकान का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और खीरे के टुकड़े रखकर काम चला लेते हैं। कभी-कभार सूजन आना तो समझ आता है, लेकिन अगर यह बार-बार या लगातार बनी रहती है, तो यह सिर्फ अधूरी नींद का मामला नहीं है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी के मुताबिक, आंखों के नीचे सूजन आने के पीछे एलर्जी, खान-पान की आदतें, शरीर में पानी का जमा होना और उम्र का बढ़ना जैसे कई अहम कारण छिपे हो सकते हैं। आंखों के नीचे की यह सूजन आपके चेहरे की रंगत और खूबसूरती तो प्रभावित करती ही है, साथ ही यह आपकी सेहत और लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत कुछ बयान करती है। आइए जानते हैं कि आंखों के नीचे सूजन क्यों आती है और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।