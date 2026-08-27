Sarcoma: चोट के बिना हड्डियों में दर्द बना रहता है? यूके की कैंसर रिसर्च से जानिए सारकोमा के इन चेतावनी संकेतों के बारे में

Sarcoma Symptoms: अक्सर लोग शरीर या जोड़ों में उठने वाले दर्द को थकावट, नस का चढ़ जाना, मोच आना या बढ़ती उम्र का असर मानकर टाल देते हैं। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाने की जगह खुद ही दर्द निवारक दवाइयां खाकर काम चलाना शुरू कर देते हैं। अगर कभी चोट लगी हो और दर्द हो, तो बात समझ आती है। लेकिन अगर बिना किसी चोट, बिना गिरे या बिना कोई भारी काम किए हड्डियों में लगातार दर्द बना रहे, तो इसे मामूली समझकर इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। कैंसर रिसर्च यूके के अनुसार, हड्डियों में लंबे समय तक रहने वाला यह गहरा दर्द सारकोमा (Sarcoma) यानी बोन या सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का संकेत हो सकता है। सारकोमा एक ऐसा दुर्लभ कैंसर है, जिसके लक्षणों को लोग शुरुआत में पकड़ नहीं पाते और बीमारी काफी आगे बढ़ जाती है। आइए समझते हैं कि सारकोमा आखिर क्या है, इसके क्या-क्या चेतावनी संकेत होते हैं और किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है।