Breast Cancer सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं! सीडीसी ने बताया पुरुषों में दिख सकते हैं ये संकेत

Breast Cancer In Men Symptoms: जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर (स्तन कैंसर) के बारे में सुनते हैं, तो ज़हन में सबसे पहला खयाल महिलाओं का ही आता है। आम बोलचाल में लोग यही मानते हैं कि यह समस्या सिर्फ महिलाओं को होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुष भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक, पुरुषों में भी ब्रेस्ट टिश्यूज (स्तन के ऊतक) होते हैं, इसलिए उनमें भी कैंसर पनपने का पूरा खतरा रहता है। हालांकि, पुरुषों में इसके मामले काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से पुरुष इसके लक्षणों को पहचान नहीं पाते और डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। आइए समझते हैं कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।