पीठ पर बार-बार निकल रहे हैं दाने? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Back Acne से छुटकारा पाने के आसान तरीके

Back Acne Prevention: क्या आप भी अपनी पीठ पर बार-बार निकलने वाले जिद्दी दानों से परेशान हैं? कई बार जब हम कोई बैकलेस ड्रेस, स्विमसूट या हल्के सूती कपड़े पहनना चाहते हैं, तो पीठ पर मौजूद ये लाल और दर्दनाक दाने सारा मूड खराब कर देते हैं। हम अपने चेहरे की त्वचा का तो बहुत ध्यान रखते हैं, तरह-तरह के फेस वॉश और क्रीम लगाते हैं, लेकिन पीठ की स्किन हमेशा नजरअंदाज हो जाती है। डर्मनेट के अनुसार, इसे बैक एक्ने (Back Acne) कहा जाता है और लोग इसे बैक्ने (Bacne) भी कहते हैं। यह कोई बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, तो ये दाने काफी दर्द देने लगते हैं और ठीक होने के बाद पीठ पर जिद्दी दाग-धब्बे छोड़ जाते हैं। आइए समझते हैं कि पीठ पर ये दाने आखिर क्यों निकलते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है।