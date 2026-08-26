Pitted Keratolysis: पसीने से भीगे पैरों में बन रहे छोटे-छोटे गड्ढे और आती है तेज बदबू , हो सकती है पिटेड केराटोलाइसिस

Pitted Keratolysis Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिनभर जूते-मोजे पहनने के बाद जब आप उन्हें उतारते हैं, तो पैरों से बहुत तेज बदबू आने लगती है? या फिर तलवों की त्वचा सफेद और थोड़ी गलने जैसी हो जाती है, जिस पर ध्यान से देखने पर छोटे-छोटे बारीक गड्ढे दिखाई देते हैं? अगर हां, तो इसे सिर्फ पसीने या गंदगी की आम समस्या मानकर नजरअंदाज करने की भूल न करें। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह स्किन इंफेक्शन हो सकता है जिसे मेडिकल की भाषा में पिटेड केराटोलाइसिस (Pitted Keratolysis) कहा जाता है। यह पैरों के तलवों पर होने वाला एक सतही जीवाणु संक्रमण (बैक्टिरियल इंफेक्शन) है। यह कोई बहुत खतरनाक या जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यह काफी परेशान कर सकती है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है और इसके कारण व लक्षण क्या हैं?