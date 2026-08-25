Ice Pick Headache: सिर में बिजली की तरह चुभता है दर्द और कुछ सेकंड में ठीक हो जाता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें आइस पिक हैडेक

Ice Pick Headache Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सिर में ऐसा महसूस हो जैसे किसी ने बर्फ तोड़ने वाली सुई (Ice Pick) या कोई नुकीली चीज चुभा दी हो? यह दर्द इतना तेज और अचानक होता है कि इंसान एक पल के लिए सहम जाता है। लेकिन जैसे ही आप संभलने की कोशिश करते हैं, यह दर्द कुछ ही सेकंड में गायब भी हो जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर आपको भी सिर में ऐसा ही अचानक, तेज और चुभने वाला दर्द होता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। इसे आइस पिक हैडेक (Ice Pick Headache) या प्राइमरी स्टैबिंग हैडेक कहा जाता है। यह कोई आम सिरदर्द नहीं है, लेकिन सही समय पर इसे समझ लिया जाए तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं कि आइस पिक हैडेक क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और यह क्यों होता है।